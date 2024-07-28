«Зенит» и «Динамо» начали чемпионат с двух побед: турнирная таблица РПЛ
В воскресенье, 28 июля, завершился 2-й тур РПЛ. С двух побед чемпионат России-2024/25 начали две команды — «Зенит» и «Динамо».
Результаты всех матчей 2-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-0
|
6
|
2
|
Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-2
|
6
|
3
|
ЦСКА
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
4
|
4
|
Ростов
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
5
|
Оренбург
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
6
|
Локомотив
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
7
|
Спартак
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
8
|
Рубин
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-6
|
3
|
9
|
Акрон
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-3
|
3
|
10
|
Краснодар
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
11
|
Ахмат
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
12
|
Динамо Мх
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
13
|
Химки
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-4
|
1
|
14
|
Факел
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
15
|
Пари НН
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
|
16
|
Крылья Советов
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
В матчах 3-го тура встречаются: 3 августа «Акрон» — «Динамо» (15:00), «Зенит» — «Ростов» (17:30), «Рубин» — «Химки» (20:00),
4 августа ЦСКА — «Оренбург» (20:00), «Факел» — «Краснодар» (18:00), «Динамо» Мх — «Пари НН» (20:00), «Ахмат» — «Локомотив» (20:00),
5 августа «Спартак» — «Крылья Советов» (20:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0