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Гаврилов: «Вы уверены, что гол Барко со штрафного — это не случайность?»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал дебютный гол Эсекьеля Барко в составе московской команды.

25-летний футболист отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Даст ли этот гол дополнительные силы Барко? Он забил со штрафного, но я не могу сказать, что именно по этому голу можно как-то оценить уровень игры этого футболиста. Вы уверены, что это была не случайность? Лично я с игрой этого футболиста еще не знаком и не могу давать ему оценку. Если он будет постоянно так забивать, то я буду только рад, как и все болельщики «Спартака», но пока это всего лишь один гол», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» этим летом за 14 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
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