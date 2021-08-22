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Агент Антона Миранчука жестко раскритиковал главу медштаба «Локомотива»

21:58
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
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Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» высказался о директоре медицинского департамента клуба Алексее Репетюке.

Антон Миранчук.«У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет Иуда». Агент Миранчука выступил с жестким заявлением

Представитель футболиста заявил, что травма, которую 25-летний хавбек получил еще в январе, до сих пор не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу.

— Почему так долго не удается залечить эту травму?

— Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место.

— Объясните, о ком вы.

— О господине Репетюке. Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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