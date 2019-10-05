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Премьер-лига, 12-й тур: все результаты

08:45
12-й тур РПЛ завершится игрой «Краснодара» и «Спартака». Фото Виталий Тимкив
12-й тур РПЛ завершится игрой «Краснодара» и «Спартака». Фото Виталий Тимкив
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Матчи чемпионата России перед перерывом на игры сборных.

Уфа — Ахмат
5 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер)

Уфа — Ахмат

Оренбург — Динамо
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер)

Оренбург — Динамо

Рубин — Тамбов
5 октября. Казань. Стадион «Центральный». 16.30 (Матч Премьер)

Рубин — Тамбов

Сочи — Крылья Советов
5 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Сочи — Крылья Советов

Урал — Зенит
6 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 11.30 (Матч Премьер)

Урал — Зенит

Локомотив — Арсенал
6 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Локомотив — Арсенал Т

ЦСКА — Ростов
6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер)

ЦСКА — Ростов

Краснодар — Спартак
6 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Краснодар — Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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