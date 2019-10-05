Премьер-лига, 12-й тур: все результаты
Матчи чемпионата России перед перерывом на игры сборных.
Уфа — Ахмат
5 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер)
Оренбург — Динамо
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер)
Рубин — Тамбов
5 октября. Казань. Стадион «Центральный». 16.30 (Матч Премьер)
Сочи — Крылья Советов
5 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Урал — Зенит
6 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 11.30 (Матч Премьер)
Локомотив — Арсенал
6 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Премьер)
ЦСКА — Ростов
6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Краснодар — Спартак
6 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр