Премьер-лига, 1-й тур: расписание и результаты матчей

Стартовый тур нового чемпионата: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр
12 июля. Тула. Стадион "Арсенал". 20.00 (Матч Премьер).
13 июля. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 16.30 (Матч Премьер).
13 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
13 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.30 (Матч Премьер).
14 июля. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (Матч Премьер).
14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 19.00 (Матч Премьер).
14 июля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30 (Матч Премьер).
15 июля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 20.00 (Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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