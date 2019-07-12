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Премьер-лига, 1-й тур: расписание и результаты матчей

"Арсенал" и "Динамо" открывают чемпионат. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
"Арсенал" и "Динамо" открывают чемпионат. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стартовый тур нового чемпионата: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр

Арсенал – Динамо

12 июля. Тула. Стадион "Арсенал". 20.00 (Матч Премьер).

Арсенал Т - Динамо

Урал – Уфа

13 июля. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 16.30 (Матч Премьер).

Урал - Уфа

Спартак – Сочи

13 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Спартак - Сочи

Ростов – Оренбург

13 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.30 (Матч Премьер).

Ростов - Оренбург

Крылья Советов – ЦСКА

14 июля. Самара. Стадион "Самара Арена". 16.30 (Матч Премьер).

Крылья Советов - ЦСКА

Зенит – Тамбов

14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 19.00 (Матч Премьер).

Зенит - Тамбов

Ахмат – Краснодар

14 июля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 21.30 (Матч Премьер).

Ахмат - Краснодар

Локомотив – Рубин

15 июля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 20.00 (Матч Премьер).

Локомотив - Рубин

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
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