Чемпионат России: итоговая таблица РПЛ-2024/25

В субботу, 24 мая, завершился чемпионат России-2024/25.

Победителем РПЛ впервые стал «Краснодар», который разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

Второе место занял «Зенит», третье — ЦСКА.

«Пари НН» и «Ахмат» должны сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.

«Оренбург» и «Факел» вылетели в первую лигу.

РПЛ: результаты всех матчей 30-го тура