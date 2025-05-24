РПЛ, результаты матчей 30-го тура: «Краснодар» разгромил «Динамо», «Зенит» — «Ахмат»

30-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В субботу, 24 мая, прошли матчи последнего тура РПЛ сезона-2024/25. Все игры начались в 16.30 по московскому времени.

Чемпионом России впервые стал «Краснодар», который разгромил «Динамо» (3:0).

24 мая, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Факел (Воронеж)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2024/25

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Кто все же станет чемпионом РПЛ? На «Краснодар» перед последним туром в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.43, в то время как на «Зенит» котировка значительно больше — 2.85.