Смолов — о чемпионстве «Краснодара»: «Сбылась мечта»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился эмоциями после завоевания чемпионства в РПЛ.

В субботу, 24 мая, «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории завоевали золотые медали чемпионата России.

«Сбылась мечта. Сейчас невероятные эмоции, смешанные, какое-то опустошение. Спасибо большое команде, клубу и болельщикам», — сказал форвард после матча.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом 2024-го. До этого он выступал за команду с 2015 по 2018 год.