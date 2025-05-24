«Краснодар» — «Динамо»: видео голов

«Краснодар» на своем поле разгромил московское «Динамо» (3:0) и стал чемпионом России в сезоне-2025/25.

46-я минута. Джон Кордоба — 1:0

82-я минута. Никита Кривцов — 2:0

90+10-я минута. Эдуард Сперцян (с пенальти) — 3:0

«Краснодар» (67 очков) финишировал на первом месте в РПЛ и впервые в истории стал чемпионом России.

«Динамо» (56) пропустило вперед себя ЦСКА (59) и «Спартак» (57), завершив сезон на пятой строчке в турнирной таблице.