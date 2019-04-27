"Анжи" (Махачкала) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
Начало – в 16.30 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Динамо" (Москва) – "Ахмат" (Грозный)
Начало – в 19.00 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Уфа" – "Урал" (Екатеринбург)
Начало – в 11.30 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Локомотив" (Москва) – "Енисей" (Красноярск)
Начало – в 14.00 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Самара)
Начало – в 16.30 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Краснодар" – ЦСКА (Москва)
Начало – в 19.00 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Оренбург" – "Арсенал" (Тула)
Начало – в 17.00 (мск)
Текстовая трансляция матча
"Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань)
Начало – в 19.30 (мск)
Текстовая трансляция матча
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