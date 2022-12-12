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12 декабря, 09:30

Дюрица призвал «Локомотив» начать все с нуля: «Немцы развалили команду»

Ян Дюрица оценил работу руководства «Локомотива» за последние годы
Микеле Антонов
Корреспондент
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Игроки «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» оценил работу руководства «Локомотива» за последние годы.

— Следите ли за РПЛ?

— Да, я смотрю. Но жалко, что российские команды выбыли из еврокубков, что их не пускают туда. Играть только в чемпионате не очень хорошо. Надо стремиться к чему-то: выступать в еврокубках, отбираться в Лигу чемпионов. Иначе футболистам тяжело. Конечно, слежу за «Локомотивом», который в этом сезоне не очень хорошо выступает. Они сейчас почти что в зоне вылета. В итоге в клубе что-то поменяли. Уехал спортивный директор Цорн.

— Он на Sky Sports недавно выступал в качестве эксперта.

— Ну вот видите. Люди, которые были в «Спартаке», оттуда уехали, приехали в «Локомотив» и снова уехали. Видим, что у них что-то не получается. В чем-то они неправы. Хорошо, что уехали! Их вина в том, что «Локомотив» сейчас находится не там, где должен быть.

— Были немцы, Цорн, Плутник и все остальные. Можно ли сказать, что они все испортили и сбежали?

— Получается так. Они развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за команду. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит. Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира с самого начала сборов «Локомотив» хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдет клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля.

Читайте полностью интервью с Яном Дюрицей скоро на сайте «СЭ»

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Ян Дюрица
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
5
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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