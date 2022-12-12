Дюрица призвал «Локомотив» начать все с нуля: «Немцы развалили команду»
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» оценил работу руководства «Локомотива» за последние годы.
— Следите ли за РПЛ?
— Да, я смотрю. Но жалко, что российские команды выбыли из еврокубков, что их не пускают туда. Играть только в чемпионате не очень хорошо. Надо стремиться к чему-то: выступать в еврокубках, отбираться в Лигу чемпионов. Иначе футболистам тяжело. Конечно, слежу за «Локомотивом», который в этом сезоне не очень хорошо выступает. Они сейчас почти что в зоне вылета. В итоге в клубе что-то поменяли. Уехал спортивный директор Цорн.
— Он на Sky Sports недавно выступал в качестве эксперта.
— Ну вот видите. Люди, которые были в «Спартаке», оттуда уехали, приехали в «Локомотив» и снова уехали. Видим, что у них что-то не получается. В чем-то они неправы. Хорошо, что уехали! Их вина в том, что «Локомотив» сейчас находится не там, где должен быть.
— Были немцы, Цорн, Плутник и все остальные. Можно ли сказать, что они все испортили и сбежали?
— Получается так. Они развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за команду. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит. Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира с самого начала сборов «Локомотив» хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдет клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля.
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|Зенит
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|Спартак
|17
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|40-18
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3
|Ростов
|17
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|32-23
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4
|Динамо
|17
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|5
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|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
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|7-30
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Зенит – Н. Новгород
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Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2