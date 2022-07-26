Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:47

Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Кристиян Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче».

24-летний хорват был арендован итальянским клубом на один год с опцией выкупа.

«Спасибо за все, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять. ЦВБП», — написал Бистрович в соцсетях.

В прошедшем сезоне Бистрович забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК Лечче
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука
Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
Переговоры судей на Суперкубке: почему не дали пенальти на Зиньковском, как Карасев упрекнул Соболева, а Джикия услышал жесткий ответ арбитра
В РФС поддержали идею о выступление команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России
Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения
Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
31 июля на стадионе «Спартака» откроют памятник Игорю Нетто
Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»

Источник: ЭСК РФС увидел две ошибки главного судьи в матче «Краснодар» — «Спартак». Соболева должны были удалять с поля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости