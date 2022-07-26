Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче»

Полузащитник Кристиян Бистрович поблагодарил ЦСКА после перехода в «Лечче».

24-летний хорват был арендован итальянским клубом на один год с опцией выкупа.

«Спасибо за все, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять. ЦВБП», — написал Бистрович в соцсетях.

В прошедшем сезоне Бистрович забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.