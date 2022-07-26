Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Меня не волнует этот персонаж. Как говорится в Библии — за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису! Своими грехами человек наказывает себя», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее испанский тренер посмеялся над предположением, что 35-летний футболист «Химок» мог бы вернуться в «Спартак».

После этого Глушаков жестко прошелся по тренеру и его профессиональным качествам.

Денис Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. С Раулем Рианчо они пересекались в столичном клубе в 2018 году.