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Эдмилсон: «Перспективные бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе благодаря финансовым условиям»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон поделился мнением о своих соотечественниках, выступающих за «Зенит».

«Чем «Зенит» привлекает бразильских игроков? Наши молодые футболисты часто стремятся уехать в Европу, в более сильные чемпионаты. Профессиональный рост очень важен для всех игроков. Сейчас в «Зените» играют действительно талантливые бразильцы. Безусловно, перспективные бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе благодаря финансовым условиям. Наверное, это также одна из причин, почему в «Зените» больше бразильцев, чем в других клубах РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Эдмилсона.

В составе петербургского клуба выступают семь бразильских футболистов: Роберт Ренан, Родригао, Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и Вендел. Также летом 2023 года в «Зенит» перешел хавбек Ду Кейрос.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-dmilson-perspektivny-e-brazil-skie-futbolisty-vy-birayut-zenit-v-tom-chisle-blagodarya-finansovy-m-usloviyam/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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