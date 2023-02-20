Эдмилсон: «Перспективные бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе благодаря финансовым условиям»

Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон поделился мнением о своих соотечественниках, выступающих за «Зенит».

«Чем «Зенит» привлекает бразильских игроков? Наши молодые футболисты часто стремятся уехать в Европу, в более сильные чемпионаты. Профессиональный рост очень важен для всех игроков. Сейчас в «Зените» играют действительно талантливые бразильцы. Безусловно, перспективные бразильские футболисты выбирают «Зенит» в том числе благодаря финансовым условиям. Наверное, это также одна из причин, почему в «Зените» больше бразильцев, чем в других клубах РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Эдмилсона.

В составе петербургского клуба выступают семь бразильских футболистов: Роберт Ренан, Родригао, Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и Вендел. Также летом 2023 года в «Зенит» перешел хавбек Ду Кейрос.