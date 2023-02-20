Шикунов: «Только сам «Зенит» может проиграть чемпионство. Эту команду никто не остановит»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Зенит» уже не отпустит первое место в чемпионате, а за второе будет приличная борьба между «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Ростовом». В Кубке России будет интрига.

Только сам «Зенит» может проиграть чемпионство. Эту команду никто не остановит. Как часть бывает «Зенит» теряет очки со слабыми соперниками. Вспомните «Уфу», «Арсенал» — вот с такими командами петербуржцы не могут справиться. С конкурентами «Зенит» собирается и громит их», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. Ростов — третий (35 очков).

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.