Дасаев считает, что лимит на легионеров должен быть жестче: «Сократил бы до 4-5 иностранцев»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«На одного меньше стало и что это за лимит? Какой смысл одного убирать? Я бы сократил до 4-5 иностранцев. Играет 7 человек и 12 на лавке сидят, но все равно будут иностранцы выходить. Решить проблему с игровым временем россиян можно только еще большим сокращением», — сказал Дасаев «СЭ».

С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.