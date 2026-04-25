«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 27-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арене» в Самаре начинается в 17.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Олейников.

«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Монтес, Сильянов, Чевардин, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max