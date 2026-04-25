«Ростов» — «Оренбург»: оренбуржцы вышли вперед благодаря голу Гузины

«Оренбург» вышел вперед в матче 27-го тура РПЛ против «Ростова». Игра проходит на «Ростов Арене».

Гол на 85-й минуте встречи забил нападающий гостей Гедеон Гузина.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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