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Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»

Рианчо поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Спартак» в четвертом туре РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет в Екатеринбурге.

«Матч с «Уралом» так же важен для «Спартака», как любая игра с принципиальным соперником, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт». — Я всегда говорю, что в футболе не бывает мелких соперников — все одинаково важны. Тем более что матчи с закрытыми командами на их поле всегда очень сложны. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, им нельзя спотыкаться об «Урал». Думаю, при должном настрое красно-белые должна обыграть екатеринбуржцев и продолжить хорошо начатый чемпионат. Желаю удачи команде и тренеру».

После трех туров РПЛ «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с нулем балов располагается на последней, 16-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-esli-spartak-hochet-stat-chempionom-emu-nel-zya-spoty-kat-sya-ob-ural/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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