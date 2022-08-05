Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет в Екатеринбурге.

«Матч с «Уралом» так же важен для «Спартака», как любая игра с принципиальным соперником, — приводит слова Рианчо «РБ Спорт». — Я всегда говорю, что в футболе не бывает мелких соперников — все одинаково важны. Тем более что матчи с закрытыми командами на их поле всегда очень сложны. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, им нельзя спотыкаться об «Урал». Думаю, при должном настрое красно-белые должна обыграть екатеринбуржцев и продолжить хорошо начатый чемпионат. Желаю удачи команде и тренеру».

После трех туров РПЛ «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с нулем балов располагается на последней, 16-й позиции.