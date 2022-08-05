В «Урале» поддержали желание Бикфалви остаться в клубе после завершения карьеры

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента нападающего Эрика Бикфалви о желании игрока остаться в клубе после завершения карьеры.

«Я буду рад, если Бикфалви останется у нас после завершения карьеры. Никакой конкретики, конечно же, нет. Он игрок команды. Будет заканчивать — будем смотреть. Буду рад, если останется у нас», — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Бикфалви провел три матча в составе «Урала» и не смог отметиться результативными действиями. По данным Transfermarkt, контракт нападающего действует до 2023 года.