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Сегодня, 14:55

В «Урале» поддержали желание Бикфалви остаться в клубе после завершения карьеры

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента нападающего Эрика Бикфалви о желании игрока остаться в клубе после завершения карьеры.

«Я буду рад, если Бикфалви останется у нас после завершения карьеры. Никакой конкретики, конечно же, нет. Он игрок команды. Будет заканчивать — будем смотреть. Буду рад, если останется у нас», — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Бикфалви провел три матча в составе «Урала» и не смог отметиться результативными действиями. По данным Transfermarkt, контракт нападающего действует до 2023 года.

Эрик Бикфалви
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры

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