Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»

Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем екатеринбуржцев против «Спартака» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Пора бы уже очки набрать в чемпионате! Отличный повод, отличный матч, чтобы добиться положительного результата, забить несколько мячей. Может ли «Урал» обыграть красно-белых? Конечно же, да. Мы не раз делали это со мной в команде. Поэтому все может быть! Посмотрим, что будет завтра. Верю ли в отставку Шалимова? Уже верю. Думаю, у Григорий Викторовича много вариантов для дальнейшего сотрудничества с кем-то из тренеров. Да и Шалимова еще не уволили. Что сейчас рассуждать. Все это мифические разговоры», — сказал Погребняк «СЭ».

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.