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Сегодня, 15:30

Погребняк считает, что «Урал» может рассчитывать на победу в матче против «Спартака»

Антон Иванов
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем екатеринбуржцев против «Спартака» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Пора бы уже очки набрать в чемпионате! Отличный повод, отличный матч, чтобы добиться положительного результата, забить несколько мячей. Может ли «Урал» обыграть красно-белых? Конечно же, да. Мы не раз делали это со мной в команде. Поэтому все может быть! Посмотрим, что будет завтра. Верю ли в отставку Шалимова? Уже верю. Думаю, у Григорий Викторовича много вариантов для дальнейшего сотрудничества с кем-то из тренеров. Да и Шалимова еще не уволили. Что сейчас рассуждать. Все это мифические разговоры», — сказал Погребняк «СЭ».

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Павел Погребняк
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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