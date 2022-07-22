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Сегодня, 12:25

Агент Жигулева объяснил, почему футболист не подписал контракт со «Спартаком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Илья Жигулев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент полузащитника Ильи Жигулева Алан Прудников высказался по поводу неподписания контракта «Спартака» с игроком. Футболист находился на просмотре у красно-белых.

«Во-первых, хочу поблагодарить руководство московского «Спартака», бывшего спортивного директора Луку Каттани, главного тренера Гильермо Абаскаля и Артема Реброва за предоставленную возможность. После разговора с руководством клуба мы приняли общее решение, что в ситуации с заявкой в «Спартаке» есть ограничения и риски, если мы будем ждать дольше.

Илья провел в «Спартаке» предсезонную подготовку, находится в отличной форме. Игрок конечно расстроился, так как главный тренер и руководство клуба хотели бы видеть его частью «Спартака», но футбол есть футбол, движемся далее. По поводу дальнейших планов, скоро вы все узнаете», — сказал агент «СЭ».

26-летний Жигулев — воспитанник «Краснодара», он является свободным агентом.

Последним клубом футболиста был «Заглембе», за который он выступал с августа 2021 года. Польская команда расторгла контракт с полузащитником в апреле 2022 года. В составе «Заглембе» он сделал две результативные передачи в 15 матчах.

Илья Жигулев
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