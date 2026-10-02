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Александр Головин покинул расположение сборной России из-за травмы

Дарик Агаларов
корреспондент
Александр Головин в матче сборной России с Ираном (2:0).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед BETBOOM товарищеским матчем с Намибией рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.

«Воробьев уехал, травмирован. Ждем Данилова, восстанавливаем. Головин точно не сыграет с Намибией. Боль у него присутствует. Возможно, он мог бы сыграть с Нигерией, но решили отправить в расположение «Монако», так как матч неофициальный», — сказал Карпин журналистам.

30-летний Головин получил повреждение в товарищеской игре с Ираном (2:0) в Казани 29 сентября. Хавбек «Монако» вышел с капитанской повязкой, сделал дубль и был заменен в конце матча. После игры Головин сказал, что после фола соперника у него «голеностоп зажевало».

Капитан сборной России полузащитник Александр Головин (справа) сделал дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Ираном (2:0).Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном

3 октября сборная России сыграет со сборной Намибии, товарищеский матч состоится в Екатеринбурге. 6 октября национальная команда проведет игру с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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