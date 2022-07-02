Бывший тренер ЦСКА объяснил спад Языджи после яркого старта
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян объяснил спад полузащитника Юсуфа Языджи после яркого старта в московском клубе.
— С чем вы связываете спад Языджи весной? Только с теми повреждениями спины, о которых все время говорил агент? Или было что-то еще?
— Здесь надо сказать, что и переход сказался, и травма. В первых турах у него все время шло. Вы же помните, он забивал и забивал. Это примерно то же самое, что я сказал до этого: где-то нужно было дать ему отдохнуть, чтобы вывести на прежний уровень. А он продолжал играть. Я считаю, это наша вина, можно было немножко по-другому подойти к этому вопросу. И, может быть, мы бы получили абсолютно другую концовку.
— Вы боялись, что если он сядет на скамейку, то потеряет этот кураж?
— Знаете, когда человек забивает в каждом матче... Пусть и не двигается так, как двигался, но все равно забивает — возникает чувство, что он будет полезен и в этой игре, а в следующей мы дадим ему отдохнуть. И он забивает опять, снова и снова, играет и играет. Но все наслаивалось, плюс много игр — все это сказалось на его функциональном состоянии, из которого вывести футболиста уже сложнее.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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