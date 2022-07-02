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Бывший тренер ЦСКА объяснил спад Языджи после яркого старта

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян объяснил спад полузащитника Юсуфа Языджи после яркого старта в московском клубе.

— С чем вы связываете спад Языджи весной? Только с теми повреждениями спины, о которых все время говорил агент? Или было что-то еще?

— Здесь надо сказать, что и переход сказался, и травма. В первых турах у него все время шло. Вы же помните, он забивал и забивал. Это примерно то же самое, что я сказал до этого: где-то нужно было дать ему отдохнуть, чтобы вывести на прежний уровень. А он продолжал играть. Я считаю, это наша вина, можно было немножко по-другому подойти к этому вопросу. И, может быть, мы бы получили абсолютно другую концовку.

— Вы боялись, что если он сядет на скамейку, то потеряет этот кураж?

— Знаете, когда человек забивает в каждом матче... Пусть и не двигается так, как двигался, но все равно забивает — возникает чувство, что он будет полезен и в этой игре, а в следующей мы дадим ему отдохнуть. И он забивает опять, снова и снова, играет и играет. Но все наслаивалось, плюс много игр — все это сказалось на его функциональном состоянии, из которого вывести футболиста уже сложнее.

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