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Иванов: «Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ»

Иванов заявил, что «Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное назначение Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что екатеринбургский клуб поддерживает его кандидатуру.

«Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ, — приводит слова Алаева «РБ Спорт». — Мы на общем собрании сказали, что поддерживаем его. «Спартак», «Химки» — какая нам разница, мы — «Урал», мы сами знаем, что делать, мы выдвинули Алаева».

Напомним, на что 27 июня Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ. Временно исполняющим обязанности был назначен Алаев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ural-pervy-m-vy-dvinul-kandidaturu-alaeva/
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