Иванов: «Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ»

Иванов заявил, что «Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное назначение Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что екатеринбургский клуб поддерживает его кандидатуру.

«Урал» первым выдвинул кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ, — приводит слова Алаева «РБ Спорт». — Мы на общем собрании сказали, что поддерживаем его. «Спартак», «Химки» — какая нам разница, мы — «Урал», мы сами знаем, что делать, мы выдвинули Алаева».

Напомним, на что 27 июня Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ. Временно исполняющим обязанности был назначен Алаев.