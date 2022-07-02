Бывший тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что Гбамен много выпивал в Москве
Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник команды Жан-Филипп Гбамен много выпивал в Москве.
— В медиа писали, что Гбамен в какой-то момент просто загулял в Москве и чуть ли не пьяный приходил на тренировки.
— Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного — даже близко не так. Куда-то сходить после игры — да, мог. Но все это было после матчей. Чтобы пьяным на тренировки — точно нет! Это все разговоры.
— А по остальным игрокам чувствовалось, что они увлеклись московскими ресторанами и клубами?
— Нет. Вы знаете, если это и было, то после игр, когда следующий день был восстановительным. Мы часто разговаривали со всеми — спрашивали, кто где был. Но никто же не скажет, что гулял до утра и так далее. То есть, ты сыграл матч, следующие два дня идет восстановление — и было видно, что в принципе, все восстанавливаются нормально и через 48 часов полностью готовы. Делались анализы крови и слюны — ни у кого никаких проблем не было.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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