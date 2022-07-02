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Бывший тренер ЦСКА прокомментировал информацию о том, что Гбамен много выпивал в Москве

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник команды Жан-Филипп Гбамен много выпивал в Москве.

— В медиа писали, что Гбамен в какой-то момент просто загулял в Москве и чуть ли не пьяный приходил на тренировки.

— Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного — даже близко не так. Куда-то сходить после игры — да, мог. Но все это было после матчей. Чтобы пьяным на тренировки — точно нет! Это все разговоры.

— А по остальным игрокам чувствовалось, что они увлеклись московскими ресторанами и клубами?

— Нет. Вы знаете, если это и было, то после игр, когда следующий день был восстановительным. Мы часто разговаривали со всеми — спрашивали, кто где был. Но никто же не скажет, что гулял до утра и так далее. То есть, ты сыграл матч, следующие два дня идет восстановление — и было видно, что в принципе, все восстанавливаются нормально и через 48 часов полностью готовы. Делались анализы крови и слюны — ни у кого никаких проблем не было.

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