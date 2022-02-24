Бывший спортивный директор ЦСКА Четверик рассказал про самые сложные переговоры в жизни

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик в интервью «СЭ» вспомнил о переходе в армейский клуб Ролана Гусева.

— Когда-то мне говорили: сложнейшие переговоры в вашей жизни — заманивали в ЦСКА Ролана Гусева.

— Это я был спортивным директором ЦСКА. Полгода уламывал!

— А переговоры номер два?

— Элвера Рахимича тянул долго. Его «Локомотив» и Юрий Палыч просто рвал к себе! В то время только и разговоров было про Рахимича. Ну, еще Ранджеловича. А с Димкой Кириченко как сложно пришлось — о-го-го! А Панченко? До сих пор понять не может: «Как меня Четверик уговорил в эти Челны приехать?»