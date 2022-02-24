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Сегодня, 21:38

Банк ВТБ передаст пакет акций «Динамо» ВФСО «Динамо»

Екатерина Савостина
Корреспондент

ВТБ выступил с заявлением, в котором сообщил о передаче пакета акций ФК «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». 

«Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», - говорится в заявлении на официальном сайте.

Данное решение было принято из-за введения санкций Великобританией. ВТБ был включен в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины.

ВТБ является генеральным спонсором «Динамо». Команда занимает второе место в РПЛ, имея в активе 36 очков.

Источник: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/02/2022-02-24-soobshchenie-vtb-ob-fk-dinamo/
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
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13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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