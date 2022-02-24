Банк ВТБ передаст пакет акций «Динамо» ВФСО «Динамо»

ВТБ выступил с заявлением, в котором сообщил о передаче пакета акций ФК «Динамо» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», - говорится в заявлении на официальном сайте.

Данное решение было принято из-за введения санкций Великобританией. ВТБ был включен в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины.

ВТБ является генеральным спонсором «Динамо». Команда занимает второе место в РПЛ, имея в активе 36 очков.