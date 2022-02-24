Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:10

Бывший главный тренер «КАМАЗа» рассказал, как звал на работу Бескова

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Константином Бесковым.

Евгений Гинер и&nbsp;Валерий Четверик. «Гинер произнес: «Вы нас не знаете. Мы о вас знаем все...» Создатель одного из самых удивительных русских клубов 90-х

— Помню, вы московское «Динамо» обыгрывали 5:2. Чуть ли не с Бесковым.

— Как это — «чуть ли не с Бесковым»?! Константин Иванович меня обнимает после игры: «Сынок, мне 75! Ты на правильном пути, за медали борись!» А я так сжался... Вокруг него камеры, телевидение. Мне неудобно! Бескова — 5:2!

— Это мощно. Что говорить.

— Мы-то шли по таблице восьмыми, а они — первыми. Там и Добровольский, и все-все-все. Пропустили к июлю четыре мяча. А мы в первом тайме их гоним — 4:1! Обнял меня Бесков, сел в автобус — и уехал в аэропорт. А потом по ходу чемпионата заявление написал. Так говорили: «Вот, Четверик Бескова снял», хе-хе.

— Потрясающе.

— Потом «КАМАЗ» шестое место занял — я так расстроился! Звоню Бескову, приглашаю на работу. Говорю: «Константин Иванович, ну пожалуйста! Так хочу поучиться!» Тот задумался — и произносит: «Валера, договоримся так. У тебя пять выездов в Москву. Будем с тобой и ребятами встречаться в гостинице...» Тактику я хотел подтянуть. Фишки-пишки.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК КАМАЗ
Валерий Четверик
Константин Бесков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны потенциальные пары плей-офф в случае отказа «Йокерита» от участия в плей-офф КХЛ
Чемпион Европы Алиев продолжает карьеру. Сможет ли он поехать на ЧМ?
Россия одержала третью победу подряд в квалификации чемпионата мира-2023, обыграв Нидерланды
Хоккеист Амиров обратился к болельщикам после обнаружения у него опухоли мозга
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Четверик рассказал, как умер футболист Колесов: «Двое суток мертвый пролежал на диване»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости