Бывший главный тренер «КАМАЗа» рассказал, как звал на работу Бескова

Бывший главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Константином Бесковым.

— Помню, вы московское «Динамо» обыгрывали 5:2. Чуть ли не с Бесковым.

— Как это — «чуть ли не с Бесковым»?! Константин Иванович меня обнимает после игры: «Сынок, мне 75! Ты на правильном пути, за медали борись!» А я так сжался... Вокруг него камеры, телевидение. Мне неудобно! Бескова — 5:2!

— Это мощно. Что говорить.

— Мы-то шли по таблице восьмыми, а они — первыми. Там и Добровольский, и все-все-все. Пропустили к июлю четыре мяча. А мы в первом тайме их гоним — 4:1! Обнял меня Бесков, сел в автобус — и уехал в аэропорт. А потом по ходу чемпионата заявление написал. Так говорили: «Вот, Четверик Бескова снял», хе-хе.

— Потрясающе.

— Потом «КАМАЗ» шестое место занял — я так расстроился! Звоню Бескову, приглашаю на работу. Говорю: «Константин Иванович, ну пожалуйста! Так хочу поучиться!» Тот задумался — и произносит: «Валера, договоримся так. У тебя пять выездов в Москву. Будем с тобой и ребятами встречаться в гостинице...» Тактику я хотел подтянуть. Фишки-пишки.