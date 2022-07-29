Наумов: «Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить Семака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским клубом и «Зенитом».

Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Если «Зенит» мобилизуется, то «Локомотиву» будет очень непросто играть там, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Нельзя дать почувствовать питерцам, что они могут обыграть вас на одной ноге. В этой игре все будет зависеть от того, кто забьет первый мяч. Если «Локомотив» забьет первым, то «Зениту» будет тяжело, они будут нервничать, как раз этим и нужно будет пользоваться. Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить Семака. Нужно внимательно сыграть против бразильцев. Думаю, что игра завершится со счетом 1:1».

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» с двумя баллами располагается на десятой позиции.