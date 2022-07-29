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Аяз Гулиев: «Карпин стал для меня футбольным отцом»

Аяз Гулиев назвал Валерия Карпина своим футбольным отцом
Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос о том, что он может не сойтись характером с главным тренером подмосковного клуба Сергеем Юраном.

«Родные и мой первый тренер говорили то же самое, когда я шел к Валерию Георгиевичу (Карпину) в «Ростов». Но я вообще не переживал. Со всеми могу найти общий язык. Если человек ко мне хорошо относится, стараюсь вдвойне к нему лучше.

Карпин меня сразу по-свойски принял, стал для меня футбольным отцом. Отношусь к нему с большим уважением. Думаю, с Сергеем Николаевичем у меня никаких проблем тоже не будет. Может, ему даже легче работать с игроком, который похож с ним характером», — цитирует Гулиева Sport24.

Под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина Гулиев выступал в составе «Ростова» в 2018 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-29-guliyev-karpin-stal-dlya-menya-futbolnym-ottsom-khotya-rodnyye-i-pervyy-trener-govorili-chto-ne-soydemsya-kharakterami
Аяз Гулиев
Валерий Карпин
Сергей Юран
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