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Булыкин: «Уверен, за полтора года в Италии физически Кокорин не сильно сдал. Он способен вернуться»

Булыкин рассказал, как Кокорин может спасти свою карьеру
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может спасти свою карьеру. По его мнению, 31-летний россиянин способен преодолеть спад.

«Интересно посмотреть, как Кокорин пройдет через этот спад, ведь мы все понимаем, что он хороший игрок, — приводит слова Булыкина RT. — Уверен, за полтора года в Италии физически Кокорин не сильно сдал. Он способен вернуться, если хорошенечко поработает. Собственно, в ближайшее время мы и поймем, насколько ему самому это нужно».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1031079-bulykin-kokorin-spasenie-karery
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
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