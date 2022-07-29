Булыкин: «Уверен, за полтора года в Италии физически Кокорин не сильно сдал. Он способен вернуться»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может спасти свою карьеру. По его мнению, 31-летний россиянин способен преодолеть спад.

«Интересно посмотреть, как Кокорин пройдет через этот спад, ведь мы все понимаем, что он хороший игрок, — приводит слова Булыкина RT. — Уверен, за полтора года в Италии физически Кокорин не сильно сдал. Он способен вернуться, если хорошенечко поработает. Собственно, в ближайшее время мы и поймем, насколько ему самому это нужно».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.