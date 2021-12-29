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Марко Николич может стать тренером ЦСКА в январе

14:26
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», сербский специалист Марко Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе.

Условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.

Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.

Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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