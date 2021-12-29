Болельщики «Спартака» признали Селихова лучшим игроком месяца во второй раз подряд

Болельщики «Спартака» признали вратаря Александра Селихова лучшим футболистом красно-белых в декабре.

По итогам голосования голкипер набрал 80 процентов голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10 процентов), на третьей строчке — Зелимхан Бакаев (7 процентов).

В декабре Селихов провел 3 матча, в которых пропустил 4 мяча. Он провел на ноль встречу Лиги Европы против «Легии» (1:0), а также принял участие в играх против «Ахмата» (2:1) и «Сочи» (0:3) в Тинькофф РПЛ. Отметим, что Селихов был признан лучшим футболистом «Спартака» в ноябре.