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Болельщики «Спартака» признали Селихова лучшим игроком месяца во второй раз подряд

15:48
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Спартака» признали вратаря Александра Селихова лучшим футболистом красно-белых в декабре.

По итогам голосования голкипер набрал 80 процентов голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10 процентов), на третьей строчке — Зелимхан Бакаев (7 процентов).

В декабре Селихов провел 3 матча, в которых пропустил 4 мяча. Он провел на ноль встречу Лиги Европы против «Легии» (1:0), а также принял участие в играх против «Ахмата» (2:1) и «Сочи» (0:3) в Тинькофф РПЛ. Отметим, что Селихов был признан лучшим футболистом «Спартака» в ноябре.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-29-winline_luchshiy_igrok_dekabrya_bolelshchiki_snova_vybrali_selikhova/

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Иван Торопцев все материалы автора

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