Болельщики «Спартака» признали Селихова лучшим игроком месяца во второй раз подряд
15:48
Болельщики «Спартака» признали вратаря Александра Селихова лучшим футболистом красно-белых в декабре.
По итогам голосования голкипер набрал 80 процентов голосов. Второе место занял Виктор Мозес (10 процентов), на третьей строчке — Зелимхан Бакаев (7 процентов).
В декабре Селихов провел 3 матча, в которых пропустил 4 мяча. Он провел на ноль встречу Лиги Европы против «Легии» (1:0), а также принял участие в играх против «Ахмата» (2:1) и «Сочи» (0:3) в Тинькофф РПЛ. Отметим, что Селихов был признан лучшим футболистом «Спартака» в ноябре.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-29-winline_luchshiy_igrok_dekabrya_bolelshchiki_snova_vybrali_selikhova/
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