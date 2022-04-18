Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов назвал трех лучших игроков в истории московского клуба.

«Топ-3 — Черенков, Гаврилов, Дасаев, — приводит слова Булатова Metaratings.ru. — Лучший игрок в истории клуба — Федор Черенков. Лучший футболист «Спартака» в 21-м веке — Титов».

Также экс-полузащитник назвал самый яркий матч «Спартака» на его памяти, а также ответил на вопрос о лучшем трансфере московского клуба.

«Победа на выезде над «Астон Виллой» (2:1) в 1983 году. Я тогда еще был ребенком и получил невероятные эмоции. Лучшим трансфером назову переход Видича в «Спартак», — сказал он.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.