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Мирзоян рассказал об истории создания «Спартака» в 1935 году

Мирзоян считает, что «Спартак» зародился в 1935 году
Читать «СЭ» в

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда и как основали московский клуб, по его мнению. 18 апреля 2022 года российской команде исполнилось 100 лет.

«Спартак» получил свое название не в 1922 году. Там были «Дукат», «Промкооперация» и другие названия, но не «Спартак». Как клуб он еще раньше существовал, но под другими названиями. Начали считать именно с 1922 года. Не знаю, кто-то взял, историю написал, но я читал, что физкультурно-добровольно спортивное общество было организованно 19 апреля 1935 года. И в составе этого общества зародился футбольный клуб, который получил имя «Спартак». Они там сидели, выпивали, курили, может, и увидели книгу итальянца под названием «Спартак». Но там также были и другие виды спорта: легкая и тяжелые атлетика, баскетбол, волейбол. Вот этот «Спартак» объединил всех", — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России. В 2017-м красно-белые завоевали Суперкубок России.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Локомотив

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