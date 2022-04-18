Мирзоян рассказал об истории создания «Спартака» в 1935 году

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда и как основали московский клуб, по его мнению. 18 апреля 2022 года российской команде исполнилось 100 лет.

«Спартак» получил свое название не в 1922 году. Там были «Дукат», «Промкооперация» и другие названия, но не «Спартак». Как клуб он еще раньше существовал, но под другими названиями. Начали считать именно с 1922 года. Не знаю, кто-то взял, историю написал, но я читал, что физкультурно-добровольно спортивное общество было организованно 19 апреля 1935 года. И в составе этого общества зародился футбольный клуб, который получил имя «Спартак». Они там сидели, выпивали, курили, может, и увидели книгу итальянца под названием «Спартак». Но там также были и другие виды спорта: легкая и тяжелые атлетика, баскетбол, волейбол. Вот этот «Спартак» объединил всех", — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России. В 2017-м красно-белые завоевали Суперкубок России.