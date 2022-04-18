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Гончаренко летом может вернуться в Россию и возглавить клуб РПЛ

Читать «СЭ» в
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко с нового сезона может возглавить клуб чемпионата России. Об этом сообщает пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, известный тележурналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

По его информации, летом 44-летний белорусский специалист может вернуться в свой бывший клуб. Название команды не уточняется.

Ранее Гончаренко также работал в России в «Уфе», «Урале» и «Кубани». Вместе с ЦСКА тренер становился обладателем Суперкубка России в 2018 году.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который он покинул 5 января 2022-го.

Источник: https://t.me/kazakovIlya1/1902

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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
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8
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