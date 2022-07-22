«Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге

«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight.

После обновления рейтинга петербургский клуб занимает 40-е место, что является лучшим показателем среди российских команд. ЦСКА расположился на 152-м мест,е «Спартак» — на 164-м.

Первое место занимает «Манчестер Сити», на второй строчке «Бавария», замыкает тройку лучших «Ливерпуль». Также в топ-10 вошли «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Рейтинг FiveThirtyEight составляется после каждого игрового дня, команды сравниваются по индексу футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.