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Сегодня, 09:30

«Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» поднялся на 10 строчек в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight.

После обновления рейтинга петербургский клуб занимает 40-е место, что является лучшим показателем среди российских команд. ЦСКА расположился на 152-м мест,е «Спартак» — на 164-м.

Первое место занимает «Манчестер Сити», на второй строчке «Бавария», замыкает тройку лучших «Ливерпуль». Также в топ-10 вошли «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Аякс», «Барселона», «Интер» и «Тоттенхэм».

Рейтинг FiveThirtyEight составляется после каждого игрового дня, команды сравниваются по индексу футбольной силы. Каждый клуб получает рейтинг от 1 до 100.

ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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