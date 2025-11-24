Алдонин — о борьбе с раком: «Надеюсь справиться, шансы есть»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своей борьбе с раком и заявил, что шансы на выздоровление есть.

«Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — написал в Telegram-канале комментатор Дмитрий Шнякин.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.

Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».