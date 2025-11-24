В Госдуме РФ рассказали об инициативе съемок фильма или сериала о Симоняне

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

«Мне посчастливилось знать его лично. Мы несколько раз с ним общались на мероприятиях. Он рассказывал интересные моменты своей жизни. Никита Павлович — это эпохальный человек, выдающийся футболист и спортивный руководитель. Его уход — это утрата не только для российского спорта, но и мирового. Мы обязательно должны увековечить его имя. У него интереснейшая жизнь была и надо, чтобы молодежь знала его историю. Мы выйдем с инициативой фильма или целого сериала про Никиту Павловича. Несколько общественных деятелей предложили назвать улицы, населенные пункты в его честь. Важно, чтобы молодежь знала про таких великих людей», — сказал Свищев «СЭ».

Симоняну было 99 лет. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

Симонян за время тренерской карьеры возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», сборную СССР и ереванский «Арарат». С армянским клубом он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка в 1973 году. Во главе красно-белых Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды победил в Кубке (1963, 1965, 1971).