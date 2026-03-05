Яковлев — о «Спартаке» при Карседо: «Верю в Хуана. Знаю, как он заточен на результат»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился с «СЭ» мнением о победе московской команды в матче 19-го тура РПЛ над «Сочи» (3:2).

«Что понравилось в первом матче «Спартака» при Карседо? Результат, что важно. Стандарты и ауты, которые приносят результат. Смена схемы на 4-1-4-1. Умяров, который больше акцентирован на обороняющиеся действия. Но выводы и детальные моменты можно увидеть спустя какой-то период времени. Нужно время. Верю в Хуана Карседо. Знаю, как он заточен именно на результат. В первом тайме с «Сочи» очень понравилась игра «Спартака», но это был «Сочи»! Ждем «Динамо», — сказал Яковлев «СЭ».

После 19 туров «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ.

5 марта красно-белые сыграют на выезде с «Динамо» в первом матче полуфинала FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет 18 марта.

(Руслан Ботвенко)

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