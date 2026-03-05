Юран сообщил, что общается с турецкими и российскими клубами на тему трудоустройства

Российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Пока конкретики нет, но есть разговоры с турецкими и российскими командами. Мне понравилось в Турции работать. Суперлига — вообще супер. Первый дивизион — тоже сильная лига», — сказал Юран «СЭ».

Последней командой Юрана был «Серикспор», который специалист возглавлял с июля по октябрь 2025 года.