Экс-жена Аршавина Барановская: «Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака»

Российская телеведущая и бывшая супруга нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» высказалась о выступление своего сына Арсения в «Спартаке».

— Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака». Для меня самое главное, что у него горят глаза. У нас дома собирается большая часть его команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова. Они всегда вместе: и на тренировке, и после, и в школе вместе учатся. Смотрю на это и не могу нарадоваться. Я вижу, что мой сын занимается тем, что по-настоящему любит и играет в той команде, которую любит. Для меня это и есть самое главное.

— Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?

— Это вопрос к тренеру. Я не футбольный эксперт. Даже много лет проведенных в футболе не научили меня всему тому, что бывает на поле — оценке происходящему. Не могу оценить, как играет мой сын», — сказала Барановская «СЭ».

Сын Барановской и Аршавина Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

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