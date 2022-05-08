«Зачем ЦСКА выкупать Языджи? Он пешком по полю ходит!» Мнение ветерана клуба

Масалитин считает, что ЦСКА не нужно выкупать контракты полузащитников Карраскаля и Языджи

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после поражения от «Сочи» (0:1) считает, что клубу не нужно выкупать контракты полузащитников Хорхе Карраскаля и Юсуф Языджи.

— Языджи? Что с ним происходит? Последние пять игр — ноль. Пешком ходит по полю. Даже подать толком не способен. Зачем ты его держишь все 90 минут? Зачем его мучить? Ну не идет у него ничего. Ни-че-го... Парень отходил 90 минут. Именно отходил... Елы-палы...

Ну посади на лавку Карраскаля. Все, пропала него игра. Неужели не видно? Так ты выпусти молодого, передерни состав, рискни!

А что делал Заболотный? Зачем ты в него веришь? Выпусти молодого Яковлева. Почему нет? Где управление командой?

Вот сейчас пишут, что выкупят Языджи, Карраскаля, их агенты что-то там говорят. А зачем они нужны в нынешних условиях? Еврокубков нет. Зачем тратить такие деньги?!

Ну давайте сделаем ставку на молодежь. У «Краснодара» уехали все легионеры, и что? Молодые пацаны бьются. Где-то, конечно, мастерства не хватает, но они пешком не ходят. Отдаются, понимаешь? И народ на них идет. Кстати, всего на два очка отстают от ЦСКА. Никакой катастрофы не случилось, — сказал Масалитин.

ЦСКА после 28-го тура Тинькофф РПЛ с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.