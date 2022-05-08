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Сегодня, 13:15

«Зачем ЦСКА выкупать Языджи? Он пешком по полю ходит!» Мнение ветерана клуба

Масалитин считает, что ЦСКА не нужно выкупать контракты полузащитников Карраскаля и Языджи
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после поражения от «Сочи» (0:1) считает, что клубу не нужно выкупать контракты полузащитников Хорхе Карраскаля и Юсуф Языджи.

— Языджи? Что с ним происходит? Последние пять игр — ноль. Пешком ходит по полю. Даже подать толком не способен. Зачем ты его держишь все 90 минут? Зачем его мучить? Ну не идет у него ничего. Ни-че-го... Парень отходил 90 минут. Именно отходил... Елы-палы...

Ну посади на лавку Карраскаля. Все, пропала него игра. Неужели не видно? Так ты выпусти молодого, передерни состав, рискни!

А что делал Заболотный? Зачем ты в него веришь? Выпусти молодого Яковлева. Почему нет? Где управление командой?

Вот сейчас пишут, что выкупят Языджи, Карраскаля, их агенты что-то там говорят. А зачем они нужны в нынешних условиях? Еврокубков нет. Зачем тратить такие деньги?!

Ну давайте сделаем ставку на молодежь. У «Краснодара» уехали все легионеры, и что? Молодые пацаны бьются. Где-то, конечно, мастерства не хватает, но они пешком не ходят. Отдаются, понимаешь? И народ на них идет. Кстати, всего на два очка отстают от ЦСКА. Никакой катастрофы не случилось, — сказал Масалитин.

Грубый фол Ильзата Ахметова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. «Зачем выпускать Ахметова? Зачем выкупать Языджи?» Крик души экс-форварда ЦСКА

ЦСКА после 28-го тура Тинькофф РПЛ с 47 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
Юсуф Языджи
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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