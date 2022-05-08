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«Зачем выпускать Ахметова? Зачем выкупать Языджи?» Крик души экс-форварда ЦСКА

Валерий Масалитин эмоционально отреагировал на поражение ЦСКА от «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Грубый фол Ильзата Ахметова в матче ЦСКА — «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении от «Сочи» (0:1).

— Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слово — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя! Если у тебя игра в первом тайме не задалась, ничего не получилось, ты в перерыве должен что-то менять, проводить замены. Разве я не прав? Ну у тебя в созидании просто ноль! Защитники не могут начать атаку, в середине поля открываний нет. Мяч вперед просто не доставляется. Надо же делать выводы.

За счет чего хотел победить Березуцкий? Где замены в перерыве? Вот именно в перерыве? Ну освежи ты игру, в чем проблема?

Зачем-то откуда-то достали Ахметова... Зачем он нужен? Разве вы не знаете его возможностей? Парень в очередной раз подвел команду, удалился. Ну не приносит он пользу...

А Языджи? Что с ним происходит? Последние пять игр — ноль. Пешком ходит по полю. Даже подать толком не способен. Зачем ты его держишь все 90 минут? Зачем его мучить? Ну не идет у него ничего. Ни-че-го... Парень отходил 90 минут. Именно отходил... Елы-палы... Ну посади на лавку Карраскаля. Все, пропала него игра. Неужели не видно? Так ты выпусти молодого, передерни состав, рискни!

А что делал Заболотный? Зачем ты в него веришь? Выпусти молодого Яковлева. Почему нет? Где управление командой?

Почему Фукс сидит на лавке? Он то как раз умеет начинать атаки, у него есть первый пас. А Бийол просто никакой сегодня. Но играет он, а не Фукс. Я ничего не понимаю! Щенников с Обляковым вообще ни о чем сегодня. Ну хотя бы одного оставь, зачем двоих?
Убрали Гбамена. Но изначально выпускать одновременно Гбамена и Мухина значит, оставить среднюю линию без креатива. Оба — чистые разрушители. Движения никакого! Их сразу накрывали. Отдать некому...

7&nbsp;мая. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Сочи» — фаворит в гонке за серебро. Он легко выбил ЦСКА из топ-3 и гораздо мощнее «Динамо»

Проблеска не видно. Был полумомент у Марио и Эджуке. А больше-то и вспомнить нечего.
Вот сейчас пишут, что выкупят Языджи, Карраскаля, их агенты что-то там говорят. А зачем они нужны в нынешних условиях? Еврокубков нет. Зачем тратить такие деньги?!

Ну давайте сделаем ставку на молодежь. У «Краснодара» уехали все легионеры, и что? Молодые пацаны бьются. Где-то, конечно, мастерства не хватает, но они пешком не ходят. Отдаются, понимаешь? И народ на них идет. Кстати, всего на два очка отстают от ЦСКА. Никакой катастрофы не случилось.

Есть отличный пример — «Крылья». Собрали талантливых наших ребят, громят «Динамо». Зачем вываливать такие бабки за Языджи? Деньги на ветер. А результат — увы, ноль целых ноль десятых.

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке.

Федотов на своем месте. Зачем ему куда—то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?
Куда ему идти — в «Спартак» что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Алексей Березуцкий
Валерий Масалитин
Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
2
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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