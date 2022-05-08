«Зачем выпускать Ахметова? Зачем выкупать Языджи?» Крик души экс-форварда ЦСКА

— Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слово — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя! Если у тебя игра в первом тайме не задалась, ничего не получилось, ты в перерыве должен что-то менять, проводить замены. Разве я не прав? Ну у тебя в созидании просто ноль! Защитники не могут начать атаку, в середине поля открываний нет. Мяч вперед просто не доставляется. Надо же делать выводы.

За счет чего хотел победить Березуцкий? Где замены в перерыве? Вот именно в перерыве? Ну освежи ты игру, в чем проблема?

Зачем-то откуда-то достали Ахметова... Зачем он нужен? Разве вы не знаете его возможностей? Парень в очередной раз подвел команду, удалился. Ну не приносит он пользу...

А Языджи? Что с ним происходит? Последние пять игр — ноль. Пешком ходит по полю. Даже подать толком не способен. Зачем ты его держишь все 90 минут? Зачем его мучить? Ну не идет у него ничего. Ни-че-го... Парень отходил 90 минут. Именно отходил... Елы-палы... Ну посади на лавку Карраскаля. Все, пропала него игра. Неужели не видно? Так ты выпусти молодого, передерни состав, рискни!

А что делал Заболотный? Зачем ты в него веришь? Выпусти молодого Яковлева. Почему нет? Где управление командой?

Почему Фукс сидит на лавке? Он то как раз умеет начинать атаки, у него есть первый пас. А Бийол просто никакой сегодня. Но играет он, а не Фукс. Я ничего не понимаю! Щенников с Обляковым вообще ни о чем сегодня. Ну хотя бы одного оставь, зачем двоих?

Убрали Гбамена. Но изначально выпускать одновременно Гбамена и Мухина значит, оставить среднюю линию без креатива. Оба — чистые разрушители. Движения никакого! Их сразу накрывали. Отдать некому...

Проблеска не видно. Был полумомент у Марио и Эджуке. А больше-то и вспомнить нечего.

Вот сейчас пишут, что выкупят Языджи, Карраскаля, их агенты что-то там говорят. А зачем они нужны в нынешних условиях? Еврокубков нет. Зачем тратить такие деньги?!

Ну давайте сделаем ставку на молодежь. У «Краснодара» уехали все легионеры, и что? Молодые пацаны бьются. Где-то, конечно, мастерства не хватает, но они пешком не ходят. Отдаются, понимаешь? И народ на них идет. Кстати, всего на два очка отстают от ЦСКА. Никакой катастрофы не случилось.

Есть отличный пример — «Крылья». Собрали талантливых наших ребят, громят «Динамо». Зачем вываливать такие бабки за Языджи? Деньги на ветер. А результат — увы, ноль целых ноль десятых.

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке.

Федотов на своем месте. Зачем ему куда—то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти — в «Спартак» что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!