Вагнер Лав: «Портсмут» и «Эвертон» сделали официальные предложения, но Гинер не позволил мне уйти из ЦСКА»

Вагнер Лав рассказал, как Гинер не отпустил его из ЦСКА в АПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что мог оказаться в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Через год после победы в Кубке УЕФА ЦСКА играл с «Арсеналом», и они сообщили меня о возможном трансфере, но конкретного предложения не было, — приводит слова Вагнера FourFourTwo. — «Портсмут» и «Эвертон» сделали официальные предложения, но Гинер был жестким переговорщиком и не позволил мне уйти из ЦСКА. Шли годы, и в конечном итоге у меня не появилось возможности поиграть в Англии. Я всегда смотрел матчи АПЛ и до сих пор помню Анри и Руни, игравших главные роли в «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».

37-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба три раза бразилец выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и Кубок УЕФА.