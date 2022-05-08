Валерий Масалитин: «Как Березуцкий собирался побеждать «Сочи»? Зачем нужен Ахметов?»

Масалитин после поражения от «Сочи» не понял, почему Березуцкий не произвел замены в перерыве

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после поражения от «Сочи» (0:1) не понял, почему Алексей Березуцкий не произвел замены в перерыве.

— Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слово — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя! Если у тебя игра в первом тайме не задалась, ничего не получилось, ты в перерыве должен что-то менять, проводить замены. Разве я не прав? Ну у тебя в созидании просто ноль! Защитники не могут начать атаку, в середине поля открываний нет. Мяч вперед просто не доставляется. Надо же делать выводы.

За счет чего хотел победить Березуцкий? Где замены в перерыве? Вот именно в перерыве? Ну освежи ты игру, в чем проблема?

Зачем-то откуда-то достали Ахметова... Зачем он нужен? Разве вы не знаете его возможностей? Парень в очередной раз подвел команду, удалился. Ну не приносит он пользу...

Почему Фукс сидит на лавке? Он то как раз умеет начинать атаки, у него есть первый пас. А Бийол просто никакой сегодня. Но играет он, а не Фукс. Я ничего не понимаю! Щенников с Обляковым вообще ни о чем сегодня. Ну хотя бы одного оставь, зачем двоих? — сказал «СЭ» Масалитин.