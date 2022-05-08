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Валерий Масалитин: «Как Березуцкий собирался побеждать «Сочи»? Зачем нужен Ахметов?»

Масалитин после поражения от «Сочи» не понял, почему Березуцкий не произвел замены в перерыве
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после поражения от «Сочи» (0:1) не понял, почему Алексей Березуцкий не произвел замены в перерыве.

— Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадега». Даже два слово — «полная безнадега». Ребята, ну так же нельзя! Если у тебя игра в первом тайме не задалась, ничего не получилось, ты в перерыве должен что-то менять, проводить замены. Разве я не прав? Ну у тебя в созидании просто ноль! Защитники не могут начать атаку, в середине поля открываний нет. Мяч вперед просто не доставляется. Надо же делать выводы.

За счет чего хотел победить Березуцкий? Где замены в перерыве? Вот именно в перерыве? Ну освежи ты игру, в чем проблема?

Зачем-то откуда-то достали Ахметова... Зачем он нужен? Разве вы не знаете его возможностей? Парень в очередной раз подвел команду, удалился. Ну не приносит он пользу...

Почему Фукс сидит на лавке? Он то как раз умеет начинать атаки, у него есть первый пас. А Бийол просто никакой сегодня. Но играет он, а не Фукс. Я ничего не понимаю! Щенников с Обляковым вообще ни о чем сегодня. Ну хотя бы одного оставь, зачем двоих? — сказал «СЭ» Масалитин.

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Атлетико
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31%

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П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

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Алексей Березуцкий
Валерий Масалитин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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