Масалитин: «Зачем Федотову менять «Сочи» на «Спартак»? Чтобы через полгода выгнали?»

Масалитин считает, что главному тренеру «Сочи» Федотову не надо менять место работы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову не надо менять место работы.

— «Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке. Федотов на своем месте. Зачем ему куда—то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти — В «Спартак» что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!