Юрий Семин: «Зачем Чалову уходить в «Базель»? Эта лига даже в пятерку не входит»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный уход нападающего ЦСКА Федора Чалова в швейцарский «Базель».

«Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит. Зачем ему уезжать? У нас две команды прошли дальше в еврокубках. Недавно и «Локомотив» с «Атлетико» играли в плей-офф. И сейчас играют. Переход в «Базель» — это большое понижение», — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 1 февраля, главный редактор издания Blick Андреас Бени сообщил, что Чалов в ближайшее время официально перейдет в «Базель».

31 января 23-летний нападающий покинул расположение ЦСКА на сборах в Испании и отправился в «Базель» для прохождения медосмотра.

Чалов в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.