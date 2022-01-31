Чалов покинул расположение ЦСКА и отправился на медосмотр в «Базель»

Форвард ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды в испанском Кампоаморе, сообщает «Чемпионат.com». Он отправился на медосмотр перед переходом в «Базель».

23-летний российский нападающий в текущем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с московскими армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 8,5 миллиона евро.